Тайбэй, 20 мая, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Вопрос Тайваньского пролива должен быть урегулирован мирным путём, сообщила 20 мая журналистам глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Война — это не вариант. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке изменить статус-кво немирными средствами», — заявила Цай Инвэнь.

На мероприятии, посвящённом седьмой годовщины её вступления в должность, тайваньский чиновник заявила, что сейчас существует глобальный консенсус по вопросу Тайваня. Этот консенсус предполагает, что проблему Тайваньского пролива необходимо регулировать исключительно мирным путём.

Что касается позиции властей Тайваня, она непоколебима и заключается в желании сохранять статус-кво для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, заявила чиновник.

«Мы не будем устраивать провокации и не будем идти напролом, а также ни в коем случае не будем преклоняться перед давлением», — сказала Цай Инвэнь. Конфликт двух берегов пролива должен решаться при помощи равного диалога. По её словам, на тех же позициях стоят «демократические стран по всему миру».

США формально не признают независимость Тайваня от Китая. 20 мая главы стран G7 заявили о намерении выстраивать с Китаем «конструктивные и стабильные отношения». Они подтвердили свою официальную позицию по Тайваню, предполагающую признание политики одного Китая, и призвали к мирному решению кризиса в Тайваньском проливе.

На практике США осуществляют дипломатическое и политическое взаимодействие с Тайванем в обход Китая. Оказывает Запад Тайваню и иную помощь. Так, 19 мая South China Morning Post привела данные истокника тайваньской армии, согласно которым Пентагон намерен отправить Тайваню оружие — ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin и TOW 2B Aero.