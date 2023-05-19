Москва, 19 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. России объявили экономическую войну, однако при осуществлении контрсанкционной работы необходимо оставаться в рамках правового поля. Об этом 19 мая заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Когда мы говорим, что нельзя выходить за пределы правового поля, конечно, желательно не выходить. Но нужно понимать, что идет реально война. Нам объявили войну, экономическую войну», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что из-за этого зачастую приходится действовать, исходя из целесообразности, и в первую очередь — из защиты экономических интересов России.

«Но когда мы говорим о выстраивании систематической работы, мы, конечно, должны стараться находиться в правовом поле или формировать правовое поле в соответствии с изменяющейся стратегической обстановкой», — пояснил Белоусов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что чем больше антироссийских санкций и клеветы против России, тем выше консолидация в российском обществе. Глава государства подчеркнул, что на протяжении последних пяти лет этот показатель вырос на треть и к началу текущего года составил более 94%.