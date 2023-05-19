Вице-премьер Белоусов заявил, что России объявили экономическую войну
Москва, 19 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. России объявили экономическую войну, однако при осуществлении контрсанкционной работы необходимо оставаться в рамках правового поля. Об этом 19 мая заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Когда мы говорим, что нельзя выходить за пределы правового поля, конечно, желательно не выходить. Но нужно понимать, что идет реально война. Нам объявили войну, экономическую войну», — сказал он.
Вице-премьер отметил, что из-за этого зачастую приходится действовать, исходя из целесообразности, и в первую очередь — из защиты экономических интересов России.
«Но когда мы говорим о выстраивании систематической работы, мы, конечно, должны стараться находиться в правовом поле или формировать правовое поле в соответствии с изменяющейся стратегической обстановкой», — пояснил Белоусов.
Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что чем больше антироссийских санкций и клеветы против России, тем выше консолидация в российском обществе. Глава государства подчеркнул, что на протяжении последних пяти лет этот показатель вырос на треть и к началу текущего года составил более 94%.