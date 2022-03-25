Запад объявил России тотальную войну — Лавров
Москва, 25 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Западные страны объявили России тотальную войну. Об этом 25 марта на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что цели в отношении России не скрываются.
При этом он отметил, что за пределами коллективного Запада подавляющее большинство стран не желает на мировой арене «играть в одни ворота».
Лавров добавил, что нынешний санкционный беспредел доказывает, что все проповедуемые Западом ценности — «всём им грош цена», потому что западные страны в своих интересах «с лёгкостью их отбрасывают».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что попытки Соединённых Штатов и их союзников с помощью санкций разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в России не увенчаются успехом.