Москва, 26 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Страны, согласившись поставлять Украине ударное вооружение, приняли решение, которое выводит конфликт на Украине на принципиально иной уровень. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Нина Зотина/РИА Новости Сергей Миронов

«Давайте называть вещи своими именами, тем более так уже поступают на Западе. В Германии и Англии официальные лица прямо говорят, что воюют с Россией, представитель администрации США выражает надежду, что их оружие поможет отвоевать Крым. Но раз они воюют с нами, они наши враги — не геополитические оппоненты или соперники, а агрессоры, прямо угрожающие нашей свободе и суверенитету», — сделал вывод Миронов.

Но поставки танков или какого-либо другого оружия ничего не решат, победа будет за Россией, отметил парламентарий.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») предложил изменить статус специальной военной операции (СВО) на фоне поставок танков киевского режима.