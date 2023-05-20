Москва, 20 мая, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов на XII съезде партии предложил участникам поддержать кандидатуру президента Владимира Путина в случае его участия в выборах главы государства в 2024 году.

Kremlin.ru Сергей Миронов

Миронов обратился к делегатам с предложением выдвинуть кандидатуру Путина на выборах. Он подчеркнул, что, когда идут боевые действия, «может быть и не до выборов», но в такое время важна всенародная поддержка действующего главы государства.

В конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не объявлял о том, будет ли участвовать в выборах. Представитель Кремля тогда назвал этот вопрос преждевременным.

В обращении к участникам XII съезда партии «Справедливая Россия — За правду» президент заявил, что консолидация политических сил в России особенно важна для поддержки участников спецоперации, их семей и жителей новых регионов. Глава государства отметил искреннее стремление партии к конструктивному взаимодействию с другими политическими силами, общественными организациями и объединениями для успешного решения ключевых задач развития страны.