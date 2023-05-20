Москва, 20 мая, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Консолидация политических сил в России особенно важна для поддержки участников спецоперации, их семей и жителей новых регионов. Об этом говорится в обращении президента Владимира Путина к участникам XII съезда партии «Справедливая Россия — За правду».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна для поддержки наших бойцов, участвующих в специальной военной операции», — говорится в тексте обращения.

Глава государства отметил искреннее стремление партии к конструктивному взаимодействию с другими политическими силами, общественными организациями и объединениями для успешного решения ключевых задач развития страны.

Путин также пожелал делегатам съезда плодотворной работы и всего самого доброго.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая Путин заявил, что страна гордится всеми участниками специальной военной операции. Он подчеркнул, что сегодня на участниках СВО держится безопасность страны, от них зависит будущее российской государственности и народа.

В январе президент подчеркнул, что ключевым моментом мотивации для участвующих в спецоперации Вооружённых сил России по денацификации на Украине является поддержка военнослужащих и их семей со стороны государства. Глава государства уточнил, что поддержка со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека.