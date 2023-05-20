Москва, 20 мая, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Коллективный Запад придерживается эскалационного сценария, Россия будет учитывать его намерение передать Украине истребители F-16. Об этом 20 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Идёт движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжён с колоссальными рисками для них самих», — сказал дипломат на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Грушко подчеркнул, что Россия учтёт действия стран Запада во всех своих планах. По словам замминистра, Москва имеет необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей.