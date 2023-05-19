Киев, 19 мая, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, сколько времени может уйти на обучение украинских лётчиков пилотированию истребителями F-16. Как он заявил в пятницу, 19 мая, на это может уйти до четырёх месяцев.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Игнат рассказал, что два украинских пилота с боевым опытом и большим налётом часов прошли тестирование в США и по его результатам оказалось, что быстро научиться управлению западной техникой им не удастся.

«Воздушные силы Украины ранее заявляли, что необходимо до полугода, чтобы применять этот самолет в бою, использовать всё его вооружение. Наши американские партнёры сделали вывод, что и до четырёх месяцев будет достаточно для того, чтобы таких уже подготовленных лётчиков, как у нас, переучить на другой тип самолета», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По словам Игната, украинские лётчики уже готовятся к обучению на F-16, изучают теорию и английский язык, а Великобритания и Франция уже предложили готовить их у себя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Белом доме готовятся разрешить американским союзникам по НАТО поставлять Украине истребители F-16. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, по данным которых, Вашингтон собирается послать соратникам сигнал, что не намерен блокировать передачу Киеву F-16 из-за постоянного давления конгрессменов и отдельных стран. Однако в то же время сотрудники администрации президента в настоящий момент ничего не знают об официальных запросах на поставки истребителей, Госдеп также не получал указания для оформления необходимых для этого документов.

Тем временем в России призвали ответить Западу на поставки F-16. Так, бывший командующий 16-й воздушной армией России генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский отметил, что российским силам необходимо бить по местам размещения западной техники. Он полагает, что США надеются переложить ответственность за решение о поставках истребителей на европейских партнеров, осознавая, что это приведёт к принципиально новому уровню эскалации.