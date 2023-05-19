Эр-Рияд, 19 мая, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Эр-Рияд поддерживает стремления к урегулированию конфликта на Украине и готов стать посредником между Москвой и Киевом. Об этом, как сообщило Саудовское агентство печати, заявил наследный принц королевства Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Мухаммед Бен Салман

«Мы готовы предпринять усилия в качестве посредника между всеми вовлечёнными сторонами», — сказал принц.

Он отметил, что Эр-Рияд поддерживает политическое урегулирование конфликта. Монарх также заявил о стремлении Саудовской Аравии сохранить баланс на рынке энергоносителей с учётом ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в город Джидду в Садовской Аравии, где проходит саммит Лиги арабских государств, прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что прибыл для укрепления отношений Киева с арабским миром и обсуждения энергетического сотрудничества.

Ранее в Ватикане сообщили, что Путин и Зеленский дали предварительное согласие принять посланников папы Римского Франциска для того, чтобы обсудить перемирие. Папский престол назначил кандидатов для переговоров, их нужно будет согласовать со сторонами.