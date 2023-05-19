Джидда, Саудовская Аравия, 19 мая, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Джидду в Садовской Аравии, где 19 мая проходит саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press Владимир Зеленский

«Украинский президент прибыл в Джидду на французском самолёте, который вылетел из Польши», ― говорится в сообщении телеканала.

Как сообщила американская газета The Washington Post, украинский лидер заявил, что начал визит в Саудовскую Аравию с целью «укрепления двусторонних отношений и связей Украины с арабским миром». Среди других тем, которые он упомянул, были «аннексия» Крыма Россией, так называемая «формула мира» и энергетическое сотрудничество.

Государственное телевидение Саудовской Аравии транслировало кадры, на которых видно, как Зеленский прибывает в аэропорт в своей ставшей уже фирменной одежде оливкового цвета и его встречают на лётном поле саудовские официальные лица.

Лидеры арабских стран и их представители 19 мая собрались в Джидде на 32-й саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Впервые за 12 лет участие в нём примет президент Сирии Башар Асад.

В ходе встречи планируется обсудить возвращение Сирии в ЛАГ, урегулирование кризисов в Йемене, Ливии и Сирии, а также ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский изменил свои планы и намерен отправиться в японский город Хиросиму, чтобы лично принять участие в саммите стран «Большой семёрки» (G7). Предполагалось, что украинский лидер присоединится к участникам саммита в онлайн-формате. Чтобы подстроиться под график украинского президента, организаторы мероприятия добавили дополнительную сессию по Украине.

Ранее Белый дом подтвердил участие президента Украины «в той или иной форме» в предстоящем саммите «Большой семёрки» в Хиросиме. В ходе встречи лидеры G7, в частности, обсудят предложение Зеленского о проведении саммита по Украине.