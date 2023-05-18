Ватикан, 18 мая, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Ватикан получил предварительное согласие от президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, что они готовы принять посланников папы Римского Франциска для обсуждения перемирия. Об этом 18 мая сообщило ватиканское издание il Sismografo.

По данным портала, что в Москве и Киеве дали промежуточный ответ, заявив о принципиальной доступности для посланников понтифика. Также у Ватикана уточнили: это будут два разных посланника или один посетит обе страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Пока в Ватикана в планах отправить в Москву — архиепископа Клаудио Гуджеротти, а в Киев главу Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи. Это не окончательное решение, его нужно будет согласовать.

В статье также напомнили, что Киев ранее выражал категорическое несогласие на перемирие, так как это может привести к заморозке конфликта, тогда как Москва неоднократно заявляла о готовности вести переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский во время визита в Ватикан отказался от предложения папы Римского выступить посредником в переговорах Москвы и Киева. Украинский лидер заявил, что ему не нужны посредники.

О нежелании Киева пойти по пути мирных переговоров также заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сообщил, что украинская сторона потеряла интерес к переговорам сразу, как только в России согласовали выдвинутые предложения.