РИА Новости: мать пленного российского солдата ВСУ заставляли выйти с плакатом на Красную площадь

Москва, , 02:32 — REGNUM Побывавший в плену ВСУ солдат Вооруженных сил России Александр Блошенко рассказал о жестоких пытках и о том, как украинские военнослужащие заставляли его мать выйти на политическую акцию на Красную площадь в Москве. Об этом сообщили РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Военнопленный рассказал, что украинские солдаты избивали его резиновой дубинкой и топили, применяли электрошок. Их интересовали позывные российских военнослужащих и их местоположение.

Блошенко рассказал, что украинцы звонили его матери и требовали, чтобы она вышла с плакатом на Красную площадь.

Как сообщало ИА REGNUM, группа медиков, которая направлялась в Угледар для эвакуации раненых, была расстреляна ВСУ. Об этом ТАСС рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.