Москва, 18 мая, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Россия напоминает США, Британии и ЕС о необходимости реального снятия односторонних санкций с российских удобрений и продовольствия. Об этом сообщил МИД России.

Эрик Романенко/ТАСС Удобрения

В дипведомстве отметили, что даже безвозмездная передача российских удобрений беднейшим странам продолжает сталкиваться с блокировкой из-за санкций.

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