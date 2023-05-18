МИД РФ напомнил о необходимости снятия санкций с российских удобрений
МИД РФ напомнил о необходимости снятия санкций с российских удобрений и продовольствия
Москва, 18 мая, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Россия напоминает США, Британии и ЕС о необходимости реального снятия односторонних санкций с российских удобрений и продовольствия. Об этом сообщил МИД России.
Эрик Романенко/ТАСС
Удобрения
В дипведомстве отметили, что даже безвозмездная передача российских удобрений беднейшим странам продолжает сталкиваться с блокировкой из-за санкций.
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