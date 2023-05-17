TOLGA BOZOGLU/EPA/ТАСС Реджеп Эрдоган

Действие зерновой сделки продлевается на два месяца. Об этом 17 мая заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к депутатам правящей Партии справедливости и развития.

Как напомнил Эрдоган, срок действия соглашения о черноморском зерновом коридоре заканчивался 18 мая.

«Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей», — сказал он.

Президент Турции также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку инициатив Анкары, Генсеку ООН Антониу Гутерришу за вклад в процесс и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с зерновой сделкой не стоит делать каких-либо гипотетических рассуждений. Также он призвал дождаться решения по этому вопросу.

Перед этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не станет отходить от своих позиций в рамках условий зерновой сделки. Она уточнила, что это будет фактором, который ляжет в основе принятия решения.