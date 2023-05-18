Москва, 18 мая, 2023, 13:59 — REGNUM. Россия поддержала продление зерновой сделки при чётком понимании, что следующие два месяца будут решающими. Об этом 18 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Petrov Sergey/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнёров, мы поддержали инициативу президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, о которой он вчера объявил, продлить эту сделку ещё на два месяца», ― сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что эти два месяца будут решающими.

Лавров также добавил, что продление зерновой сделки никак не связано с внутриполитической ситуацией в Турции.

«Сделка не касалась изначально […] Турции или какой-то конкретной страны, она касалась декларированной задачи обеспечить продовольственную безопасность и обеспечение прежде всего интересов беднейших стран», ― пояснил глава МИД.

Он также отметил, что никакого результата в выполнении российской части зерновой сделки пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действие зерновой сделки, срок действия которой заканчивался 18 мая, продлевается на два месяца.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия согласилась продлить сделку, но требует устранить перекосы в её выполнении. Она отметила, что это будет новым шансом для решения глобальной продовольственной проблемы.

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что продление действия зерновой сделки может быть обусловлено рядом политических причин, одна из которых связана с попыткой президента Турции продемонстрировать эффективные дипломатические способности в ходе президентских выборов в стране.

Постпред России в ООН Василий Небензя также объяснил, почему Россия согласилась продлить действие зерновой сделки. Он заявил, что надеется на скорое решение проблем, связанных с её реализацией.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года. Она представляет собой два соглашения, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна, второе — доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Изначально договорённости действовали 120 дней, однако потом несколько раз продлевались.