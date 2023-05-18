Москва, 18 мая, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Прогноз американского инвестора Джима Роджерса о столкновении мировой экономики с новым финансовым кризисом, который будет подобен событиям 2008 года, связан с формированием негативной динамики на рынках, в том числе трудовых, и такая разрушительная динамика уничтожит многие компании, что приведёт к безработице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что мировая экономика столкнётся с новым финансовым кризисом, который окажется хуже событий 2008 года. По словам Роджерса, сейчас очень высоки долги у многих государств, в том числе у США, Китая, Японии. Показатели задолженностей стали причиной кризиса в 2008 году, сейчас же долги выросли ещё больше.

По мнению финансиста Солабуто, ситуация с мировым долгом может стать лишь фоном событий, ведущих к экономическому кризису. Основная же причина надвигающегося финансового краха кроется в негативных событиях, разворачивающихся на западных рынках, где предложение начнёт преобладать над спросом.

«Для США большие долги перед Всемирным банком являются ничтожными. Но формируется негативная динамика на рынках, и она в итоге уничтожит многие компании, а миллионы людей станут безработными. Компании постепенно будут терять объёмы и выручку, сокращать кадры. Произойдёт такая миграция капиталов от рынка рискового, венчурного, к консервативному, долговому. Показатели будут сопоставимы с 2008 годом. Но если тогда всё произошло быстро, было резко больно, то сейчас будем медленно, примерно 4 года, идти к тем показателям, достигнутым в моменте», — отмечает Солабуто.

По мнению эксперта, рост цен на товары и услуги в западных странах спровоцирует их жителей на стяжательство, когда они будут тратить все сбережения без возможности откладывать накопления. Такая ситуация будет снижать предпринимательскую деятельность и инициативу, а также негативно отражаться на рынке потребления. При этом Солабуто отмечает, что подобный сценарий затронет страны G7. Экономика России же, наоборот, будет на этом фоне подниматься.

«Мы идём в противоход стран G7. Сейчас наш совокупный валовой продукт равен 2,5 трл долларов. И пока западная экономика будет падать, мы за счёт импортозамещения подрастём до 4 трл, так постепенно сравняемся с западными странами. Какие-то совокупные движения по внутреннему валовому продукту стран G7 и России через 4 года в рамках одного года можно ожидать», — считает эксперт.

Он также посоветовал держателям активов в западных банках задуматься о переводе их в золото, которое является надёжным дивидендом и не способно обесцениться. Россиянам финансист порекомендовал инвестировать в акции отечественных компаний.

«Такого не было примерно с 1970-х гг. Прошёл цикл Кондратьева. Поэтому сейчас более доходны инвестиции в наши отечественные акции. Банковские депозиты в западных странах подвергнуты риску, поэтому люди для сохранения капиталов будут обращать внимание не на долговые инструменты, а на золото», — делится Солабуто.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестор Джим Роджерс также назвал вероятного нового экономического лидера. По его мнению, следующей великой державой и самой важной страной в XXI веке станет Китай, а США грозит замедление развития и упадок.

Ранее президент США Джозеф Байден на фоне неразрешённой ситуации с госдолгом отменил визиты в Австралию и Папуа-Новую Гвинею. Несмотря на риск дефолта уже в началу июня, республиканцы и демократы до сих пор не договорились о повышении его потолка.