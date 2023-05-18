Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Следующей великой державой и самой важной страной в XXI веке станет Китай, а США грозит замедление развития и упадок. Такое заявление сделал 18 мая известный американский инвестор Джим Роджерс в беседе с РИА Новости.

По мнению Роджерса, «всегда есть те, кто поднимается, и те, кто падает», но, хотя Китай ещё ожидают проблемы, он станет следующей самой великой державой в XXI столетии. США, наоборот, ожидает спад.

«Через 100 лет мы оглянемся и увидим, что Китай шел к вершине. Америка замедлилась и, возможно, пришла в упадок», — такой прогноз сделал Роджерс.

Кроме того, коснувшись вопроса торговой войны между США и Китаем, инвестор отметил, что победителей в подобных войнах не бывает, а иногда торговые войны оборачиваются реальными военными конфликтами с применением оружия.

«Вся эта торговая война с Китаем — это абсурд. Я боюсь, что тут больше вины США, чем Китая. Китай ведет себя более сдержанно, но мимо Китая это тоже уже не проходит», — указал Роджерс.