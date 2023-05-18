Иван Шилов ИА REGNUM Банк

США, Япония и страны Европы потерпят «ужасающую» рецессию, которая будет сопровождаться падением банковской системы, заявил американский инвестор Джим Роджерс.

«Больше банков рухнут не только в США, но во многих странах. В Японии, Европе, много где. Вы увидите, как банки рушатся, именно поэтому следующая рецессия будет ужасная», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Роджерс отметил, что экономика таких стран находится в плохом состоянии и в случае ошибок будут происходить новые падения в банковском секторе. Инвестор указал на то, что государства пытаются бороться с крахом банков через их слияние с более крупными организациями.

Он считает, что указанные решения лишь усугубляют ситуацию, не устраняя проблем, о которых не знают клиенты таких учреждений. Роджерс добавил, что происходит накопление ошибок, а проблем становится всё больше и растет их масштаб.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта обанкротился 16-й по величине банк США Silicon Valley Bank (SVB). Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл обвинил в произошедшем руководство организации. По его мнению, правление SVB не смогло правильно управлять рисками.

21 марта бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что над Соединёнными Штатами нависла угроза банкротства еще не менее 50 банков, если американские власти не избавятся от структурных проблем в экономике.