ВС России уничтожили крупные запасы иностранного вооружения ВСУ
Минобороны: российские войска уничтожили значительные запасы вооружения и боеприпасов на Украине
Москва, 18 мая, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Российские военные с помощью крылатых ракет уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине. Об этом в Telegram-канале 18 мая сообщило Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что российские силы нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Уточняется, что цель ударов достигнута, а все назначенные объекты поражены.
Российские военные за минувшие сутки пресекли передачу резервов в районы ведения боев.
Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, вертолет Ми-8 в Запорожской области, а также 11 вражеских беспилотников.
Также российская артиллерия и авиация группы войск «Запад» нанесла удар по подразделениям ВСУ возле Новомлынска и Котляровки в Харьковской области. Всего за сутки авиация и артиллерия ВС России поразили 68 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 97 районах.
Как сообщало 17 мая ИА REGNUM, вооружённые силы России уничтожили с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» пять пусковых установок американского зенитного комплекса Patriot, а также радиолокационную станцию. В ведомстве подчеркнули, что эту информацию подтверждают достоверные данные. Ракетную атаку провели 16 мая.
Как пояснил военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский, уничтожению российскими военными американского ЗРК Patriot в Киеве способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика ВС России по обнаружению систем ПВО Украины.
При этом в США сообщили, что Пентагон отправил инспектора, чтобы проверить состояние отправленных в Киев комплексов Patriot после ракетных ударов. Несмотря на заявления властей Украины, у США есть сведения о повреждениях зенитного комплекса.