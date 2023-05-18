Москва, 18 мая, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Российские военные с помощью крылатых ракет уничтожили значительные запасы иностранного вооружения на Украине. Об этом в Telegram-канале 18 мая сообщило Минобороны.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» к боевой стрельбе

В оборонном ведомстве уточнили, что российские силы нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Уточняется, что цель ударов достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Российские военные за минувшие сутки пресекли передачу резервов в районы ведения боев.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, вертолет Ми-8 в Запорожской области, а также 11 вражеских беспилотников.

Также российская артиллерия и авиация группы войск «Запад» нанесла удар по подразделениям ВСУ возле Новомлынска и Котляровки в Харьковской области. Всего за сутки авиация и артиллерия ВС России поразили 68 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 97 районах.

Как сообщало 17 мая ИА REGNUM, вооружённые силы России уничтожили с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» пять пусковых установок американского зенитного комплекса Patriot, а также радиолокационную станцию. В ведомстве подчеркнули, что эту информацию подтверждают достоверные данные. Ракетную атаку провели 16 мая.

Как пояснил военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский, уничтожению российскими военными американского ЗРК Patriot в Киеве способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика ВС России по обнаружению систем ПВО Украины.

При этом в США сообщили, что Пентагон отправил инспектора, чтобы проверить состояние отправленных в Киев комплексов Patriot после ракетных ударов. Несмотря на заявления властей Украины, у США есть сведения о повреждениях зенитного комплекса.