Москва, 18 мая, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции сбили вертолёт Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 18 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

mil.ru Вертолёт Ми-8

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Как отметил представитель Минобороны, за прошедшие сутки в Запорожской области российские военные перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». В Запорожской области (район Пологов и Романовского, а также в ДНР (районы Горловки, Песков, Благодатного и Володина), в ЛНР (вблизи Николаевки, Нововодяного и Кременной) были уничтожены 11 беспилотников.

Как сообщало Минобороны России, 15 мая российские военные в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации сбили украинские вертолёты Ми-24 и Ми-8.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что подразделения Вооружённых сил России уничтожили на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях до 185 украинских военных.

Противник потерял возле Угледара пять автомобилей, боевую машину зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», гаубицу FH70 и также американскую артиллерийскую систему М777, а на херсонском направлении — БМП и три единицы автотранспорта.