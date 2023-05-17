Максим Блинов/РИА Новости Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми авиационными комплексами «Кинжал»

Вооружённые силы России уничтожили с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» пять пусковых установок американского зенитного комплекса Patriot, а также радиолокационную станцию. Об этом 17 мая сообщило Минобороны РФ.

«Гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot», — сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что эту информацию подтверждают достоверные данные. Ракетную атаку провели 16 мая.

Как рассказывало ИА REGNUM, ранее в США сообщили, что Пентагон отправил инспектора, чтобы проверить состояние отправленных в Киев комплексов Patriot после ракетных ударов. Несмотря на заявления властей Украины, у Вашингтона есть сведения о повреждениях зенитного комплекса.