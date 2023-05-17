CNN: чиновники из США говорят, что ЗРК Patriot получил «минимальные» повреждения

Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве получил «минимальные» повреждения при атаке российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника, который пожелал остаться анонимным.

ЗРК Patriot © Bernd Wüstneck/Global Look Press

По информации источника, система ЗРК Patriot функционирует, её не нужно будет вывозить для починки.

«Радиолокационный компонент, один из основных элементов, не был поврежден», — рассказал американский чиновник.

Также сообщается, что Пентагон отправил инспектора для оценки состояния зенитного ракетного комплекса.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 мая Вооружённые силы России уничтожили в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитный ракетный комплекс ЗРК Patriot. В Минобороны заявили, что российские войска применили высокоточное оружие большой дальности для удара по местам дислокации украинских военных и по местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, которые поставили Киеву западные страны.

Позже, как пояснил военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский, уничтожению российскими военными американского ЗРК Patriot в Киеве способствовали уникальные возможности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и тактика ВС России по обнаружению систем ПВО Украины.

Носитель гиперзвуковых «Кинжалов» МиГ-31К уничтожил ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады. Источник рассказал журналистам, что фактически за счёт скорости «Кинжала» американские ЗРК удалось внезапно поразить из воздушной засады.

Читатели издания The Wall Street Journal разочаровались в эффективности американского ЗРК Patriot после поражения российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Ряд читателей отметили, что власти Украины неоднократно сообщали о сбитых российских ракетах, но всё это было ложью. Один из пользователей напомнил слова украинских чиновников о якобы перехваченных 18 российских ракетах. Другие выразили мнение, что в подобной обстановке американские батареи Patriot приносят больше вреда, чем пользы.