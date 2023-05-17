Москва, 17 мая, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ, ведущие бои под Донецком, за прошедшие сутки потеряли до 360 военнослужащих, а также значительное количество техники в результате действий Вооружённых сил России. Об этом 17 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости ВС России ведут огонь по позициям противника

«Потери противника на данном направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — сказал Конашенков.

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Он отметил, что российские штурмовики продолжают освобождать Артёмовск в Донецкой Народной Республике. Для поддержки их наступления российская авиация совершила девять самолётовылетов и нанесла удары по позициям ВСУ.

По данным Минобороны, российские десантники в ходе боёв за Артёмовск заняли более выгодный рубеж.

Ранее Конашенков сообщил, что самая тяжёлая обстановка на фронте сложилась возле населённых пунктов Красное и Богдановка. Там за последние сутки российские бойцы отбили семь атак противника.