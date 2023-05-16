Минобороны России сообщило об уничтожении «Кинжалом» системы ПВО Patriot в Киеве

Москва, , 20:06 — REGNUM ВС России в ночь на 16 мая уничтожили в Киеве гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, сообщил 16 мая журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве поражен высокоточным ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», — сообщил он на брифинге.

Как уточнил Конашенков, российские силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских войск, складам боеприпасов, вооружения и западной военной техники.

Целью российского удара являлись пункты дислокации подразделений ВСУ, места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута и все поставленные цели поражены.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видеозапись, на которой запечатлено поражение американского противоракетного ЗРК Patriot ВСУ в ходе ночной атаки на объекты в Киеве. На этих кадрах видно, как позиционный район батареи Patriot поразила российская ракета. На выложенных в интернет кадрах видно, как в ходе атаки на Киев производится залп ракет ПВО сразу из нескольких установок большой плотности, что является характерной особенностью указанных ЗРК. Подбитый американский ЗРК — это один из двух «Патриотов», переданных украинской армии в марте этого года. Зенитный комплекс, поставленный ВСУ в том числе для прикрытия важных объектов в столице, позиционировался как одна из наиболее современных систем противоракетной обороны средней дальности. Но, как уже отмечало ИА REGNUM, на тот момент не было случаев использования этих комплексов ПРО против российских гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Пентагон 9 мая заявил, что украинские военные якобы сбили «Кинжал» с помощью противоракет ЗРК Patriot. Об этом тогда заявил пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер, а мэр Киева Виталий Кличко даже позировал с обломками некоего боеприпаса, который он выдавал за «Кинжал». Позже источник в Минобороны России сообщил, что Киев пытается выдать желаемое за действительное.

В обнаруженных обломках можно опознать зенитные боеприпасы, предназначенные для перехвата баллистических ракет, сказал военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский, проанализировавший по просьбе ИА REGNUM фото− и видеосвидетельства.