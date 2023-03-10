Financial Times: ВС Украины получили одну из двух обещанных систем ЗРК Patriot

Киев, , 09:48 — REGNUM Вооружённые силы Украины получили в своё распоряжение одну из двух обещанных Соединенными Штатами Америки и Германией систему зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщило издание Financial Times.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источника, система на данный момент не испытана против российских гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Отмечается, что в ближайшее время ожидается поставка еще нескольких единиц ЗРК Patriot из Нидерландов.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что американские Patriot не способны противодействовать российским крылатым ракетам «Кинжал», так как система изначально была разработана для перехвата баллистических ракет.