Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян

Киев, , 17:40 — REGNUM Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов дал понять, что Киев причастен к убийствам известных россиян, пишет 16 мая украинское издание «Страна. ua». Журналисты опубликовали фрагмент интервью Буданова, в котором тот рассказал о действиях Киева против публичных личностей из России.

Портрет блогера, военного корреспондента, писателя, ополченца Донбасса Владлена Татарского, погибшего в результате террористического акта © Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — сказал Буданов.

При этом глава украинской военной разведки не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к подрыву писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на писателя Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате теракта погиб его водитель и помощник Александр Шубин с позывным Злой. Сам писатель был госпитализирован в тяжёлом состоянии. По факту взрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. После происшествия удалось задержать двоих подозреваемых в совершении этого преступления. Один из них — Александр Пермяков — рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его ещё в 2018 году. Задержанный рассказал следователям на допросе, как действовал по заданию спецслужб Украины.

В МИД России 6 мая заявили, что ответственность за теракт несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, в том числе США.

По состоянию на 16 мая следователи установили причастность украинских спецслужб к нескольким терактам на территории РФ. Так, киевский режим стоял за подрывом автомобиля политолога Дарьи Дугиной, организацией теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, а также за попыткой заминировать авто бизнесмена Константина Малофеева.

Кроме того, накануне врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске. Правоохранители назвали взрыв в Луганске покушением.

8 мая Буданов заявил, что Украина продолжит нападать на русских по всему миру. Так он ответил на вопрос о том, причастен ли Киев к убийству Дугиной.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина однозначно является спонсором терроризма. Слова Буданова о готовности убивать граждан России он назвал чудовищными и беспрецедентными по своей сущности.

«Киевский режим стоит за убийствами. Не просто спонсирует эти убийства, но и является организатором, вдохновителем и исполнителем. Практически речь идёт о государстве — спонсоре терроризма», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.