Луганск, , 15:28 — REGNUM В результате взрыва в центре Луганска пострадал врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, взрыв был покушением на него. Об этом 15 мая рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Игорь Корнет © Сергей Аверин / РИА Новости

«В результате взрыва пострадал Корнет», — приводит его слова ТАСС.

Источник уточнил, что сейчас Корнет находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра здравоохранения ЛНР Олег Валиев заявил, что врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске.

В Луганске 15 мая прогремел взрыв возле ГТРК республики. По предварительным данным, причиной стал подрыв. В результате произошедшего пострадали как минимум пять человек.