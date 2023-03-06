Москва, 6 марта, 2023, 10:13 — ИА Регнум. ФСБ предотвратила покушение на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Согласно полученному сообщению, на главу компании готовилось покушение, были выявлены планы взорвать его автомобиль, как при убийстве Дарьи Дугиной, которая писала для ряда российских СМИ, таких как Russia Today, «Звезда» и «Царьград».

«Планировал покушение Денис Капустин — организатор и участник нападения членов «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на села в Брянской области», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в квартире жилого дома в Москве после нападения скончался 48-летний вирусолог Андрей Ботиков. Он был одним из 18 ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые создали вакцину «Спутник V».