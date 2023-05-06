МИД возложил ответственность за теракт против Прилепина на Киев и его западных покровителей

Москва, , 23:26 — REGNUM Ответственность за теракт против российского писателя Захара Прилепина несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, в том числе Соединённые Штаты. Об этом сказано в распространённом 6 мая заявлении МИД России.

МИД России © ИА REGNUM

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов России устанавливают все детали произошедшего. На настоящий момент из материалов, оперативно полученных МВД России и Следственным комитетом России, очевидно, что речь идёт о теракте, который был организован и исполнен Киевом, за которым, в свою очередь, стоят западные кураторы.

В ведомстве отметили, что стараниями США с момента госпереворота в 2014 году на Украине взращивался «замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине». Также в МИД РФ напомнили про теракты, в результате которых погибли российская журналистка Дарья Дугина, военный корреспондент Владлен Татарский, и подчеркнули, что Киев в буквальном смысле «открыл охоту на неугодных ему деятелей».

В заявлении МИД сказано, что молчание со стороны официальных властей США является саморазоблачительным.

«Молчание профильных международных организаций недопустимо», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пострадавшему при теракте Захару Прилепину, по последним данным, врачи провели успешную операцию. Состояние писателя оценивают как стабильно тяжелое.

Покушение на писателя Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате теракта погиб водитель и помощник Прилепина Александр Шубин с позывным Злой. Сам писатель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.