СК опубликовал видео допроса подозреваемого в подрыве автомобиля писателя Прилепина Пермякова

Москва, , 19:44 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал кадры допроса подозреваемого в покушении на Захара Прилепина. Видеозапись появилась вечером 6 мая в Telegram-канале СК.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На кадрах задержанный Александр Пермяков рассказывает, как действовал по заданию спецслужб Украины. Он сказал следователям, что сожалеет о содеянном.

Подозреваемый рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы, а в 2022 году он заехал на территорию России с целью убийства Захара Прилепина.

«Способ убийства: дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами», — рассказал следователям подозреваемый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Писатель остался жив, однако получил ранения обеих ног и сейчас находится в тяжёлом состоянии, его водитель погиб на месте. Водитель и помощник Прилепина Александр Шубин с позывным Злой числился в списках сайта «Миротворец».

Взрыв, прогремевший в автомобиле писателя, был настолько мощным, что на его месте образовалась огромная воронка.

Позже в МВД заявили, что мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к покушению на Прилепина, ранее был судим. Правоохранители участвовали в плане «Перехват». Они задержали возле леса ранее судимого мужчину 1993 года рождения, которого подозревают в причастности к подрыву машины. Мужчину задержали трое участковых уполномоченных полиции МВД в городском округе Семёновский. МВД также опубликовало видео задержания подозреваемого.

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении Прилепина.