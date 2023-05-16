Москва, 16 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Дело о неуплате налогов в отношении блогера Александры Митрошиной могут закрыть и начать новую проверку по статье «Отмывание денежных средств», сообщил 16 мая Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По данным источника, нельзя исключать, что Следственный комитет начнёт проверку в отношении Митрошиной по статье «Отмывание денежных средств». Под неё уже попали две звёздные семьи — Чекалины и Блиновские.

«Если по статье о неуплате налогов возможно прекращение дела в связи с возмещением ущерба, то в деле о легализации денежных средств судьбу блогеров-миллионников будет решать суд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сама Александра Митрошина постоянно проживает в Дубае (ОАЭ). Она заявляла, что хочет вернуться в Россию, но конкретных временных сроков не называла.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, блогер Митрошина в прямом эфире на странице в социальных сетях сообщила, что погасила долг перед налоговой службой. Она подтвердила, что заплатила 127 млн рублей. Это основная сумма долга. Блогер также признала ошибку и отметила, что действительно некоторые налоги были недоуплачены.

Следственный комитет России 21 марта возбудил уголовное дело в отношении Митрошиной, её заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, с октября 2020-го по май 2022 года фигурантка, работая как ИП по упрощённой системе налогообложения, получила доход от своих курсов «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».

Кроме того, ещё несколько блогеров обвиняют в неуплате налогов. В их числе Елена Блиновская, Валерия Чекалина (Лерчек), Инстасамка, Гусейн Гасанов, а также ещё 29 блогеров-миллионников. Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей, отправили под домашний арест сроком до 26 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и её супруга из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей. Федеральная налоговая служба России заподозрила блогера Ольгу Нечаеву в неуплате налогов на 10 млн рублей.

Блогер и певица Дарья Зотеева (Инстасамка) на фоне приостановки всех операций по её банковским счетам в связи с проверкой ФНС на предмет неуплаты налогов и отмывания денег улетела в Дубай.