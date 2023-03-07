СК России возбудил дело против блогера Чекалиной о неуплате налогов на 300 млн рублей

Москва, , 11:23 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее супруга. Об этом ТАСС сообщила 7 марта представитель столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

Обыск в доме блогеров Чекалиных, подозреваемых в неуплате налогов © Следственный комитет РФТАСС

По словам представителя следственного управления, СК России по Москве расследует уголовное дело по признакам преступлений, в частности, по статье «Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица.

Следствие считает, что с июля 2020-го по июль 2022 года Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем, превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год, получив средства от предоставления услуг по реализации фитнес-марафонов в большем размере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии заявили, что уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи после гибели ребёнка в Ачинске.