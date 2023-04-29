Москва, , 15:16 — REGNUM Около трёх десятков блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Об этом 29 апреля сообщил Telegram-канал Mash.

Инстасамка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной и Валерией Чекалиной (Лерчек) стражи порядка проверят на причастность к неуплате налогов Инстасамку, Егора Крида, Гусейна Гасанова, а также ещё 29 блогеров-миллионников.

По информации журналистов, все они попали в так называемый чёрный список инфоцыган, который был составлен МВД России.

Уточняется, что данный реестр появился ещё до громких арестов, при этом задержанные недавно блогеры были в нём на первых строчках.

«Впрочем, и сняться с карандаша у товарищей полицейских тоже можно. Александру Митрошину, например, из списка вычеркнули после того, как она погасила долг по налогам в 130 млн рублей», — пишет Telegram-канал.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной, её заподозрили в уклонении от уплаты налогов физического лица в особо крупном размере.

В материалах дела указано, что с октября 2020 по май 2022 года фигурантка, работая как ИП по упрощённой системе налогообложения, получила доход от своих курсов «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».

Блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей, отправили под домашний арест сроком до 26 июня. В суде следователь отметил, что блогер может попытаться скрыться, так как уже и так была задержана при попытке выехать из России, а также угрожать свидетелям, в связи с чем целесообразно оставить её под домашним арестом. Адвокат, в свою очередь, заверил, что блогер не пыталась скрыться и не знала о вероятном уголовном деле.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и её супруга из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей. Семье грозит до трех лет лишения свободы.