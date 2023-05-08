ФНС заподозрила блогера-миллионника Нечаеву в неуплате налогов на 10 млн рублей

Москва, , 16:38 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России заподозрила блогера Ольгу Нечаеву в неуплате налогов на 10 млн рублей, сообщает 8 мая Telegram-канал Mash.

ФНС Nalog.gov.ru

Как рассказал один из сотрудников блогера, в отношении Нечаевой с середины марта ведется проверка. Бизнес Ольги сначала был оформлен на тётю, потом переписан на маму, и только затем на Нечаеву, а цикл онлайн-лекций по похудению блогер записала на мужа.

По словам источника канала, сотрудники опасаются, что могут попасть под уголовную статью.

Mash напомнил, что недавно Нечаева отпраздновала своё 26-летие в элитном Lapino Hall в Подмосковье. Ведущими на мероприятия были певец Николай Басков и комик Гарик Харламов. Перед именинницей и гостями выступали также Григорий Лепс и Леонид Агутин.

Ольга Нечаева — блогер-миллионник, создательница марафонов «Мне ПОХ» и «Голые деньги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии бала задержана Елена Блиновская, еще один блогер-миллионник. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, Блиновская занизила полученные доходы и не заплатила за период 2019–2021 годов свыше 918 млн рублей налогов.

Чуть ранее, в марте, следователи возбудили уголовное дело против блогера Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей. По месту её жительства следователи совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России провели обыски.

В том же месяце следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и её мужа. По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2022 года Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем, превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год, получив средства от предоставления услуг по реализации фитнес-марафонов в большем размере. Супругу блогера, Артёму Чекалину, предъявили обвинение по статье «Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов».

Всего около трёх десятков блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. По информации Telegram-канала Mash, вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной и Валерией Чекалиной (Лерчек) стражи порядка проверят на причастность к неуплате налогов Инстасамку, Егора Крида, Гусейна Гасанова, а также ещё 29 блогеров-миллионников.