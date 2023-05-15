ЕК намерена ввести санкции против некоторых торговых партнёров России

Брюссель, , 14:20 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 15 мая, что новые санкции Евросоюза ограничат не только транзит товаров двойного назначения через Россию, но и их экспорт в некоторые из них. По её словам, это сделано из-за резкого роста торговли ЕС с некоторыми странами в последние месяцы и наблюдаемого несоответствия поставляемых товаров прибывающим. Об этом глава ЕК сообщила на пресс-конференции в Брюсселе.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Также речь идет о третьих странах, которые покупают товары непосредственно у ЕС, а затем, предположительно, передают попадающие под санкции товары России. Мы можем запрещать поставки товаров в эти страны при наличии чётких доказательств, что речь идет об обходе санкций», — заявила фон дер Ляйен.

О запрете экспорта товаров в третьи страны она говорила ранее, 9 мая. 11-й пакет санкций ЕС в отношении РФ содержит меры противодействия обходу действующих ограничений. Фон дер Ляйен выразила мнение, что своими действиями ЕС «уже серьёзно пошатнул» экономические возможности России, и уточнила, что в рамках новых ограничений страны Евросоюза могут запретить экспорт товаров в третьи страны при подозрении на обход санкций.