ЕС может запретить экспорт ряда товаров в третьи страны из-за обхода санкций против России

Брюссель, , 14:56 — REGNUM В очередной, 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении России войдут меры противодействия обходу действующих ограничений. Об этом 9 мая сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла с визитом в Киев.

Санкции Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Мы уже серьезно пошатнули возможности России посредством последовательного введения десяти пакетов санкций», — заявила она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ранее Еврокомиссия одобрила своё предложение в отношении 11-го пакета санкций.

«Он сфокусируется на прекращении обхода санкций», — приводит её слова РИА Новости.

Политик уточнила, что в рамках новых ограничений государства — страны Евросоюза могут запретить экспорт некоторых товаров в третьи страны при подозрении на их участии в обходе санкций.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский встретился в своей резиденции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, теперь День Европы будет праздноваться 9 мая не только в Евросоюзе, но и на Украине.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует решение президента Украины сделать в стране 9 мая Днём Европы.

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.

Европейский союз предложил запретить доступ в свои порты судам, пытающимся обойти санкции против российской нефти. Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы.

Президент России Владимир Путин считает, что санкции США и Запада сыграли для развития России положительную роль. Несмотря на возникшие из-за них поначалу трудности, их удалось преодолеть, встав на путь дальнейшей суверенизации России.