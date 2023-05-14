Москва, 14 мая, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили за минувшие сутки склад боеприпасов ВСУ в окрестностях города Хмельницкого, а также командно-наблюдательные пункты штурмовой и артиллерийской бригад противника. Об этом сообщил 14 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«В районах населённых пунктов Красное ДНР и Преображенка Запорожской области нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ», — сказал представитель ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ за сутки поражены 102 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живая сила и техника в 114 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России уничтожили склад с боеприпасами украинской группировки войск «Херсон».

В ведомстве добавили, что ВСУ за сутки потеряли на соледаро-артёмовском направлении более 400 человек убитыми и ранеными Украинские войска также лишились 12 танков, 18 боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и гаубицы Д-20. Российская авиация совершила 24 самолёто-вылета, артиллерия выполнила 107 огневых задач.