Москва, 14 мая, 2023, 13:29 — ИА Регнум. ВС России уничтожили склад с боеприпасами украинской группировки войск «Херсон», сообщил 14 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие РФ ведут огонь по позициям ВСУ

«В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов украинской группировки войск «Херсон», — сказал Конашенков на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью тревога прозвучала в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях, в подконтрольных Украине районах Херсонской области.

Минобороны днём ранее сообщало, что авиацией ВКС России был сбит самолёт Су-24, наносивший удар по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области.

Также были уничтожены склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева, склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива ВСУ в районе Запорожья, пресечены действия двух диверсионных групп ВСУ на купянском направлении, уничтожена радиолокационную станцию ЗРК С-300, сбиты 18 беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS.