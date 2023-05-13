Минобороны РФ: удар по Луганску нанесён британскими ракетами Storm Shadow
Москва, 13 мая 2023, 14:27 — REGNUM Для удара по Луганску ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, поставленные Британией. Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», — сказал Конашенков.
Он отметил, что в результате удара на территории предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Кроме того, есть разрушения жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.
По словам представителя Минобороны, истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24, наносивший удар по Луганску, и прикрывавший его истребитель Миг-29.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся по пустующим цехам предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».
13 мая по Луганску был нанесён ещё один удар. В результате были повреждены семь многоквартирных жилых домов, 25 гаражей и 15 легковых автомобилей. Ранения получила 80-летняя местная жительница.