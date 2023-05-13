В Минобороны РФ подтвердили, что удар по Луганску нанесён британскими ракетами Storm Shadow

Москва, , 14:27 — REGNUM Для удара по Луганску ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, поставленные Британией. Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ракеты Strom Shadow Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», — сказал Конашенков.

Он отметил, что в результате удара на территории предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Кроме того, есть разрушения жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.

По словам представителя Минобороны, истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24, наносивший удар по Луганску, и прикрывавший его истребитель Миг-29.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся по пустующим цехам предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».

13 мая по Луганску был нанесён ещё один удар. В результате были повреждены семь многоквартирных жилых домов, 25 гаражей и 15 легковых автомобилей. Ранения получила 80-летняя местная жительница.