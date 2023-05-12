Экс-посол ЛНР Мирошник сообщил, что ВСУ ударили по пустующим цехам Poly-Pack в Луганске

Луганск, , 21:09 — REGNUM Вооружённые силы Украины нанесли удар по пустующим цехам и административному зданию Poly-Pack в Луганске. Об этом заявил экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Последствия удара ВСУ по Луганску Кадр из видео

«Удар нанесён по пустующим цехам и админзданию предприятия Полипак. Пока фрагменты боеприпасов не найдены, точно говорить о том, что прилетело, сложно», — написал он.

Мирошник уточнил, что о пострадавших также неизвестно, поскольку пожар пока не потушен, а завалы не разобраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганске 12 мая прогремели два взрыва, в районе одного из промышленных предприятий были видны клубы дыма. 12 мая в ЛНР отмечается День республики — годовщина первого референдума о независимости, который был проведён в 2014 году.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что при обстреле Луганска ВСУ могли использовать ракеты с дальностью стрельбы 150 км, однако подтверждения этой информации пока нет.