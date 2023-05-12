Луганск, , 18:42 — REGNUM В Луганске 12 мая прогремели два взрыва, в районе одного из промышленных предприятий видны клубы дыма, передают СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

К месту происшествия направляются сотрудники спасательных и силовых служб.

При обстреле Луганска ВСУ использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 километров, заявил в комментарии ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В ЛНР 12 мая отмечается День республики — в годовщину первого референдума о независимости, проведённого в 2014 году.

11 мая власти ЛНР сообщили об обстреле города Алмазная. Были повреждены здания городского отдела по жизнеобеспечению, департамента ГУП «Лугансквода», городского центра культуры и досуга, стадиона «Атлант», ясли-сада «Звездочка», а также одного жилого дома.

В тот же день ВСУ обстреляли населённый пункт Золотое-1. В результате обстрела была разрушена котельная и повреждено остекление трёх многоквартирных жилых домов. Всего ВСУ 11 мая выпустили по территории республики шесть ракет из РСЗО HIMARS.