Луганск, 13 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Авиацией ВКС России был сбит самолёт Су-24, наносивший удар по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили 13 мая в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам. Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты», — сказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате удара ВСУ на территории промышленных предприятий в Луганске начался пожар, повреждения получили жилые дома, пострадали мирные жители, в том числе шестеро детей, сообщили также в ведомстве.

12 и 13 мая ВСУ нанесли удары по Луганску с применением крылатой ракеты Storm Shadow англо-французского производства, недавно переданной ВСУ западными «партнёрами» Украины, сообщили ранее власти ЛНР.

От удара 12 мая ранения получили шестеро детей. В результате удара, нанесённого 13 мая, одна мирная жительница получила ранение, было повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, также пострадали гаражи, легковые автомобили и линия электропередачи.

13 мая в Минобороны сообщили также об освобождении штурмовыми отрядами ещё одного квартала в северо-западной части Артёмовска, уничтожении на южнодонецком, краснолиманском и запорожском направлениях более 230 военнослужащих ВСУ, на донецком направлении — более 285 военнослужащих.

Также ВС России сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева, склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива ВСУ в районе Запорожья, пресекли действия двух диверсионных групп ВСУ на купянском направлении, уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300, сбили 18 беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS.