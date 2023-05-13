В ЛНР подтвердили, что ВСУ ударили по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow

Луганск, , 13:27 — REGNUM В результате удара ВСУ по Луганску 13 мая повреждены семь многоквартирных жилых домов, 25 гаражей и 15 легковых автомобилей, один человек ранен. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) у жилого дома в районе Юбилейный Луганска, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ © РИА Новости

«Повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранения получила 80-летняя жительница Луганска.

Также в представительстве подтвердили, что удар по городу был нанесён крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 13 мая в пригороде Луганска, в районе посёлка Юбилейный прогремел взрыв. Перед этим очевидцы видели в небе ракету и слышали свист. Это был второй обстрел Луганска за сутки.

12 мая ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет. Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое находится на территории машиностроительного завода «100». По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, при ракетном обстреле шесть детей получили ранения.