При обстреле ВСУ Луганска пострадали шестеро детей
Луганск, 12 мая 2023, 23:49 — REGNUM Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что при ракетном обстреле киевскими боевиками 12 мая Луганска шесть детей получили ранения.
«В результате варварского обстрела националистами Луганска пострадало шестеро детей», — написал Пасечник в своём в Telegram-канале.
Четверым детям оказана медицинская помощь в полном объёме, двоих подростков в состоянии средней степени тяжести доставили в республиканскую детскую клиническую больницу.
Кроме того, в результате ракетных обстрелов пострадали административные здания предприятий, выбиты стёкла в шести жилых домах.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства.
Также 12 мая ВСУ при ракетном ударе по Луганску использовали ракету-ложная цель. Такие ракеты являются приманкой для систем ПВО — они отвлекают на себя внимание, имитируя полёт истребителя или крылатой ракеты, в то время как выпущенная следом ракета достигает цели.