Луганск, 12 мая, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что при ракетном обстреле киевскими боевиками 12 мая Луганска шесть детей получили ранения.

Рисунки детей Донбасса 5 лет, Луганск

«В результате варварского обстрела националистами Луганска пострадало шестеро детей», — написал Пасечник в своём в Telegram-канале.

Четверым детям оказана медицинская помощь в полном объёме, двоих подростков в состоянии средней степени тяжести доставили в республиканскую детскую клиническую больницу.

Кроме того, в результате ракетных обстрелов пострадали административные здания предприятий, выбиты стёкла в шести жилых домах.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства.

Также 12 мая ВСУ при ракетном ударе по Луганску использовали ракету-ложная цель. Такие ракеты являются приманкой для систем ПВО — они отвлекают на себя внимание, имитируя полёт истребителя или крылатой ракеты, в то время как выпущенная следом ракета достигает цели.