Мирошник: в Луганске прогремел взрыв возле института внутренних дел

Луганск, , 10:21 — REGNUM В Луганске прогремел ещё один взрыв. Об этом 13 мая сообщил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Поврежденный автомобиль после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото © Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, взрыв был в пригороде Луганска, в районе посёлка Юбилейный, около института внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, перед взрывом очевидцы видели в небе ракету и слышали свист. Из-за взрыва в нескольких домах осколками выбило стёкла в окнах.

12 мая ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет. Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое находится на территории машиностроительного завода «100». По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, при ракетном обстреле шесть детей получили ранения.