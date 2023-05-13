В районе посёлка Юбилейный в Луганске прогремел взрыв

Луганск, , 09:57 — REGNUM Вооружённые силы Украины вновь обстреляли Луганск, прилёт был в посёлок Юбилейный, сообщили 12 мая очевидцы.

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома куда прилетел снаряд со стороны ВСУ. Архивное фото © Максим Захаров/РИА Новости

Они рассказали, что перед взрывом видели в небе ракету и слышали свист. Из-за взрыва в нескольких домах осколками выбило стёкла в окнах. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет.

Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что при ракетном обстреле киевскими боевиками 12 мая Луганска шесть детей получили ранения.

В представительстве ЛНР заявили, что ВСУ при обстреле Луганска применили ракеты англо-французского производства Storm Shadow и одну ракету ADM-160B MALD производства США.