Луганск, 13 мая 2023, 09:57 — REGNUM Вооружённые силы Украины вновь обстреляли Луганск, прилёт был в посёлок Юбилейный, сообщили 12 мая очевидцы.

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома куда прилетел снаряд со стороны ВСУ. Архивное фото
Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома куда прилетел снаряд со стороны ВСУ. Архивное фото
© Максим Захаров/РИА Новости

Они рассказали, что перед взрывом видели в небе ракету и слышали свист. Из-за взрыва в нескольких домах осколками выбило стёкла в окнах. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет.

Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что при ракетном обстреле киевскими боевиками 12 мая Луганска шесть детей получили ранения.

В представительстве ЛНР заявили, что ВСУ при обстреле Луганска применили ракеты англо-французского производства Storm Shadow и одну ракету ADM-160B MALD производства США.