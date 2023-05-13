Рогов сообщил об обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области

Васильевка, Запорожская область, , 12:03 — REGNUM Украинские войска обстреляли город Васильевку в Запорожской области, повреждения получил частный дом, сообщил 13 мая глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Обстрел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Субботнее утро для мирных жителей, проживающих по улице Колюбинского города Васильевка, началось с обстрела из тяжёлой артиллерии», — написал он, отметив, что обстрел ВСУ разрушил домовладение жителей города.

По его данным, в 09:12 в центральной части города раздался глухой грохот, «задрожала земля и зазвенели оконные стёкла».

«Прямое попадание в частный двор мгновенно спровоцировало пожар. На место происшествия выехала бригада МЧС. Возгорание оперативно потушено», — сообщил Рогов.

Он добавил, что никто из жителей города при обстреле не пострадал.

«Погибли домашние животные. Значительно повреждено имущество. Гараж и всё содержимое в нём — уничтожено. Также взрывной волной разбит автомобиль хозяев двора», — уточнил детали происшествия глава движения «Мы вместе с Россией».

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ по-прежнему сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС (ЗАЭС) а все прочие заявления являются отвлекающим манёвром.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинского «Энергоатома» Петр Котин накануне сообщил телеканалу CNN, что украинским войскам в случае контрнаступления придётся обойти Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы не повредить объект.

Рогов утверждает, что украинские спецслужбы усилили террористическую активность в Запорожской области, фактически развязав войну против мирного населения.

Так, 10 мая в Запорожской области был задержан гражданин Украины, который планировал покушение на начальника отдела полиции посёлка Кирилловка по заданию Главного управления разведки минобороны Украины.

По словам Рогова, у задержанного был при себе целый список людей, которых он хотел убить. Он и другие террористы намеревались дестабилизировать обстановку в регионе и запугать местных жителей.