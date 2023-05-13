Рогов заявил о фактической войне спецслужб Украины с населением Запорожской области

Мелитополь, , 09:14 — REGNUM Украинские спецслужбы усилили террористическую активность в Запорожской области, фактически развязав войну против мирного населения. Об этом заявил 13 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ © Mykhaylo Palinchak/Global Look Press

Утром 12 мая в Мелитополе пострадал в результате взрыва и. о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. Он госпитализирован, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

«Киевский режим усилил террористическую активность в Запорожской области», — сказал Рогов РИА Новости.

Он добавил, что фактически идёт война с мирным населением Запорожской области. Спецслужбы Украины ведут подрывную работу, намереваясь сорвать налаживание мирной жизни в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Запорожской области был задержан гражданин Украины, который планировал покушение на начальника отдела полиции посёлка Кирилловка по заданию Главного управления разведки минобороны Украины. По словам Рогова, у задержанного был при себе целый список людей, которых он хотел убить. Он и другие террористы намеревались дестабилизировать обстановку в регионе и запугать местных жителей.