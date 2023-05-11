Глава украинского «Энергоатома»: ВСУ обойдут Запорожскую АЭС при контрнаступлении

Киев, , 18:15 — REGNUM Украинским войскам придётся обойти Запорожскую АЭС в ходе предполагаемого контрнаступления, заявил глава украинской энергогенерирующей компании «Энергоатом» Пётр Котин. Об этом сообщил 11 мая телеканал CNN.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, ВСУ несут ответственность за сохранение целостности ЗАЭС и сами военные «это полностью понимают».

Котин отметил, что штурмовать Запорожскую АЭС украинские войска не намерены, необходимости в этом нет. По его словам, Киев хотел бы перерезать связь между АЭС и Крымом, а также захватить Мелитополь, чтобы лишить российские силы каналов снабжения и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая бывший оператор Запорожской АЭС, компания «Энергоатом» заявила о якобы продолжающемся ухудшении обстановки на станции из-за размещения дополнительных российских сил. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов расценил это как попытку обосновать возможную атаку украинских войск на ЗАЭС. По его словам, при определённых условиях Киев несомненно попытается форсировать Днепр, создать плацдарм и захватить атомную станцию. Командованию ВСУ мешает охрана объекта, поэтому они готовят провокацию и заранее обвиняют Россию. Власти Запорожской области 8 мая решили приостановить работу реакторов АЭС во избежание провокаций со стороны Украины.