Глава украинского «Энергоатома»: контрнаступление ВСУ не затронет ЗАЭС
Киев, 11 мая 2023, 18:15 — REGNUM Украинским войскам придётся обойти Запорожскую АЭС в ходе предполагаемого контрнаступления, заявил глава украинской энергогенерирующей компании «Энергоатом» Пётр Котин. Об этом сообщил 11 мая телеканал CNN.
По его словам, ВСУ несут ответственность за сохранение целостности ЗАЭС и сами военные «это полностью понимают».
Котин отметил, что штурмовать Запорожскую АЭС украинские войска не намерены, необходимости в этом нет. По его словам, Киев хотел бы перерезать связь между АЭС и Крымом, а также захватить Мелитополь, чтобы лишить российские силы каналов снабжения и связи.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая бывший оператор Запорожской АЭС, компания «Энергоатом» заявила о якобы продолжающемся ухудшении обстановки на станции из-за размещения дополнительных российских сил. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов расценил это как попытку обосновать возможную атаку украинских войск на ЗАЭС. По его словам, при определённых условиях Киев несомненно попытается форсировать Днепр, создать плацдарм и захватить атомную станцию. Командованию ВСУ мешает охрана объекта, поэтому они готовят провокацию и заранее обвиняют Россию. Власти Запорожской области 8 мая решили приостановить работу реакторов АЭС во избежание провокаций со стороны Украины.